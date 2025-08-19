Pezeşkiyan, Paşinyan'la görüşmesini değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ikili ve özel görüşmeleri bugün Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapıldı.

Pezeşkiyan sosyal medya paylaşımında, “Ortak sınırlarımıza yakın bölgelerde üçüncü tarafların varlığına dair endişelerimiz giderilmelidir.” dedi.

Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan Başbakanı ile görüşmede, İran’ın inancının Ermenistan’ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması ile iki ülke arasındaki samimi ilişkilerin sürdürülmesi olduğunu vurguladım. Ortak sınırlarımıza yakın bölgelerde üçüncü tarafların varlığına ilişkin kaygılarımızın ise tamamen giderilmesi gerektiğini ifade ettim."