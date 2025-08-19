Pezeşkiyan, İran'ın Trump Koridoru'na ilişkin kaygılarını anlattı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın siyasi danışmanı Mehdi Sanai, sosyal medya hesabı X üzerinden Pezeşkiyan-Paşinyan görüşmesini değerlendirdi.

Pezeşkiyan’ın Paşinyan ile uzun süren görüşmenin samimi bir ortamda gerçekleştiğini belirten Sanayi, ''Görüşmede Paşinyan, İran ile iyi ilişkilerin sürdürülmesinin ve sınırların değiştirilmemesinin Ermenistan'ın kesin kararı ve kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. Pezeşkiyan’ın da (Azerbaycan ile ) barışı memnuniyetle karşıladı ve İran'ın koridor anlaşmasına ilişkin kaygılarını açıkça dile getirdi. Ayrıca, ilişkileri genişletmek için çeşitli planlar önerildi ve üzerinde anlaşmaya varıldı." dedi.