Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Belarus’a gitti

Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki resmi ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Belarus’a gitmek üzere yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Minsk ziyareti kapsamında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelecek.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, resmî ziyaret için Ermenistan’a gelen İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian’ı ağırladı.

İki liderin görüşmelerinin ardından imzalanan ortak bildiride, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Ermenistan Başbakanı’na İran’ı ziyaret etmesi için davette bulunduğu ve Paşinyan’ın bu daveti kabul ettiği belirtildi.