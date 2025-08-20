Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Belarus'ta

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun resmî daveti üzerine ve resmî bir ziyaret amacıyla birkaç Minsk’e ulaştı.

Belarus’un resmî yetkililerinin karşılamasının yanı sıra, bu ülkenin geleneksel misafirperverliği gereği iki Belaruslu kadın, ekmek ve tuz ile Pezeşkiyan’ı karşıladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu ziyarette, Belaruslu mevkidaşı ve ülke parlamento başkanı ile görüşmenin yanı sıra, Belarus’ta yaşayan İranlılarla da bir araya gelerek görüşmelerde bulunacak.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında birkaç işbirliği belgesi de imzalanacak.