Pezeşkiyan: İran ve Belarus işbirliğiyle yaptırımları etkisiz hâle getirebilir

Resmi temaslarda bulunmak üzere Minsk’te bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu görüşmede, Belarus ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “Birçok alanda ve tüm uluslararası platformlarda ortak bakış açılarımız var. Özellikle Avrasya bölgesiyle ilgili anlaşmalarda, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi kurumlar, tüm bu alanlarda yapıcı ve kapsamlı işbirlikleri yapmamız için çerçeveler sunmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı, “Bana göre bu ortak bakış açıları, askeri, ekonomik, endüstriyel, kültürel, sosyal ve turizm dahil tüm alanlarda anlaşmalarımızı tamamen uygulamaya koymamızı gerekli kılmaktadır” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca, “Dünya genelinde tek taraflılık ve ABD ile müttefiklerinin diğer ülkelerin görüşlerini ve inançlarını dayatma amaçlı girişimleri, hem bizim hem de sizin kabul edebileceğiniz şeyler değildir. Üzerinize uygulanan yaptırımlar ve yaklaşık 40 yıldır ülkemize uygulanan yaptırımlar, onların yolundan gitmek istemeyen ülkeleri felce uğratmayı amaçlıyor. Kesinlikle, birbirimizle yapabileceğimiz işbirlikleri ve anlaşmalar sayesinde, tüm bu yaptırımlar etkisiz hâle getirilecektir” ifadelerinde bulundu.