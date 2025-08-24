Bugün Hz. İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümü

Masum İmamların sekizincisi olan İmam Rıza (a.s), Hicri 148’de Zilkade ayının 11. günü Medine’de doğdu. Aziz babası, İmam Musa b. Cafer (a.s)’dır; abide ve takvalı annesi ise Tüktem, Necme, Tahire ve Selame isimleriyle meşhurdur.

İmam Rıza’nın (a.s) mübarek ismi “Ali”, künyesi ise Ebu’l Hasan’dır; Rıza, Sabır, Fazıl, Vefiy, Reziy, Veliy, Zekiy de O’nun lakaplarındandır.

Çocukluk dönemi

İmam Rıza çoculuk dönemini babasının terbiyesi altında geçirdi ve 45 yıl Harun Reşid zalim hükümeti altında yaşadı 35 yaşında iken babası İmam Kazım (a.s) şehid oldu ve 10 yıl İmamet dönemi Harun zamanında geçti.Harun'un helaketinden sonra oğulları Emin ile Memun arasında saltanat mücadelesi başladı. Bu mücadeleyi Memun kazandı ve hilafet tahtına oturdu. Alevi şiaların peşpeşe kıyamları Memun'u İmam Rıza'yı veliaht etme fikrine düşürdü.

Hz. İmam Rıza’nın (a.s) İmamet Dönemi

İmam Musa Kazım (a.s) hapiste iken zehirlenerek şehit edildi. Ve aynı gün Hz. İmam Rıza (a.s) Şii Müslümanların imamlığı görevini üstlendi. İmam Rıza Kur’an-ı Kerim’i doğru tefsir etmekle büyük bir görevi özellikle Harun Reşid hükümeti altında hüküm süren en elverişsiz koşullar altında üstlenmişti. Şii Müslümanların birçoğu hapsedildi ve özgür olan ve hapse atılamayanlarda anlatılmaz zulümler ve acılar yaşadı.

Elbette Hz. İmam Rıza (a.s), en kaotik dönemlerde bile Hz. Peygamber’in misyonunu barışçıl bir şekilde sürdürerek çağına damgasını vurmuştur. Ve büyük ölçüde onun çabaları sayesinde Hz. Peygamber ve torunlarının öğretileri yaygınlaştı.

Hz. İmam Rıza (a.s), atalarından büyük akıl ve gönül vasıflarını miras almıştı. Çok yönlü bir insandı ve birçok dil üzerinde tam hakimiyeti vardı. İbnu’l Esir El-Cezeri, İmam Rıza’nın (a.s) şüphesiz ikinci asrın en büyük bilgesi, azizi ve alimi olduğunu kaleme almıştır.

Hz. İmam Rıza’nın (a.s) Şehadeti

Bu olay Hicretin 200. yılında meydana geldi. Fakat çok geçmeden Memun, Şia'nın hızla ilerlemesinden, İmam'a karşı sevgilerin çoğalmasından, milletin hatta kendi ordusundan ve devlet adamlarından bile İmam'a yönelmelerinden bu siyasetin de yanlış olduğunu anladı ve çare aramaya koyuldu. Çareyi İmam'ı zehirleyerek şehit etmekte buldu.

İmam Rıza, şehit olduktan sonra İran'ın şimdi Meşhed denilen Tus şehrinde defnedildi.

İmam Rıza'dan (a.s) Hadisler

1- “Kimde şu beş sıfat olmazsa, dünya ve ahiret işlerinden hiçbiri için hayır bekleme: Asaletinde güvenirlik, tabiatında kerem, ahlakında sebat, nefsinde şeref ve kalbinde Allah korkusu.”

2- “İman, farzları yerine getirmek, haramlardan sakınmak, kalple Allah'ı tanımak, dille ikrar etmek ve azalarla da amel etmektir.”

3- “Cömert, yemeğini yesinler diye halkın yemeğini yer. Ama cimri, yemeğini yemesinler diye halkın yemeğini yemez.”

4- “Kim nefsini hesaba çekerse kar eder, kim ondan gafil olursa zarar görür; kim (Allah'tan) korkarsa güvene kavuşur, kim ibret alırsa basiretli olur, kim basiretli olursa anlar, kim de anlarsa bilgili olur.”

5- “Hırs ve hasetten kaçının; çünkü geçmiş ümmetleri bu iki sıfat helak etmiştir.’’

6- “Herkesin dostu, onun aklıdır; düşmanı ise cehaletidir.”

7- “Hediye, kinleri gönüllerden giderir (öyleyse hediye verin).”

Hz. İmam Rıza (a.s) Hakkında Türkçe Kitaplar

Hazreti İmam Rıza hakkında yazılmış pek çok kitap mevcuttur ve bu kitaplar, onun hayatını, öğretilerini, siyasi ve dini faaliyetlerini ve yaşamının farklı yönlerini ele alır.

İmam Rıza’dan Hadis Pınarı

Şeyh Saduk'a ait "Uyun-u Ahbar’ir-Rıza" kitabı "İmam Rıza’dan Hadis Pınarı" adıyla 2019 yılında Türkçeye kazandırılmıştı. İmam Rıza Dergâhı Yayınları tarafından yayına hazırlanan bu kitap Ehl-i Beyt imamlarının taraftarlarının temel kaynak kitaplarından sayılmaktadır.

İmam Rıza'nın Tıbbı

İmam Rıza'nın Tıbbı adlı kitap Türkiye'de İmam Rıza Dergahı Yayınları tarafından basıldı.

Kitabın tanıtımında şu ifadeler yer alıyor:

İmam Rıza şöyle dedi:

“Ulu ve Yüce Allah, Kesinlikle! Size hayırlı ve faydası olmayan hiçbir şeyi yemenize ve içmenize izin

vermemiştir. Ancak onun dışında sizin için fayda ve hayır varsa yiyip, içiniz!

Allah, zararlı, faydasız ve kötü olmayan hiçbir şeyi size haram kılmamıştır. Bundan dolayı sizin bedeninizin

ve cisminizin kuvvetlenmesine faydalı olan her şeyi helal kılmıştır!”

İmam Rıza şöyle dedi:

“Allah kesinlikle, bedene derman ve tedavisi olmayan hiçbir hastalığı müptela etmemiştir. Her çeşit

hastalık için bir çeşit derman, bir çare ve reçetesi vardır.”

Maktel-i İmam Rıza

İmam Rıza Dergahı Yayınları tarafından basılan "Maktel-i İmam Rıza", İmam Rıza'nın şehit edilişini ve hayatının son dönemlerini anlatan bir eserdir.