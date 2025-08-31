Laricani'den İran-Ermenistan kapsamlı stratejik işbirliği belgesinin önemine vurgu

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin daveti üzerine yoğun bir ziyaret için Tahran’a gelen Ermenistan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, İran yetkilileriyle yaptığı görüşmelerden memnuniyet duyduğunu belirterek, bu ziyaret sırasında ele alınan İran-Ermenistan kapsamlı stratejik işbirliği belgesinin yakın gelecekte iki ülke yetkilileri tarafından imzalanacağını söyledi.

Laricani ise, Ermenistan Ulusal Güvenlik Sekreteri Grigoryan’ın bir günlük ziyaretinin sonunda düzenlenen toplantıda, iki ülke arasında imzalanacak kapsamlı stratejik işbirliği belgesini gerekli, hayati ve bölgedeki barış söylemini güçlendirici bir adım olarak nitelendirdi.