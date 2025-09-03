İran: Azerbaycan'la transit ve ulaştırma işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyoruz

İran Meclisi Şehircilik Komisyonu üyelerinin de katıldığı toplantıda konuşan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, ''Azerbaycan, Türkmenistan, Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve diğer komşu ülkelerle yük taşımacılığı ve transit alanında karşılıklı ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyoruz'' dedi.

İran'da transit ve yük taşımacılığı alanındaki proje ve koridorların gündemde tutulduğunu belirten Sadık, Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru kapsamındaki Reşt-Astara demiryolu inşaat projesinin sürdüğünü söyledi.

İranlı bakan, ülkenin güneydoğusundaki Çabahar-Zahidan demiryolu hattının inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini ve bu demiryolu hattının en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini belirtti.