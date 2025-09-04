AZAL’ın ilk Tebriz uçuşu 'su takı' töreni ile karşılandı (+Video)

Tebriz Şehit Madani Uluslararası Havalimanı’nda AZAL Havayolları’nın ilk seferi ile Tahriz-Bakü hattı resmen açıldı.

Dün gece, AZAL Havayolları’nın Bakü-Tahriz ve Tahriz-Bakü seferlerinin ilki gerçekleştirildi.

Tebriz Şehit Madani Uluslararası Havalimanı’na inen uçak, havacılık seremonisi olan 'su takı' töreniyle karşılandı.

Bu uçuş hattının kurulmasındaki ana hedeflerden biri, Tahriz’i Moskova, Berlin, Barselona, Paris, Milano ve diğer önemli Avrupa şehirlerine aktarmalı bağlantılar (connection) ile bağlamaktır.

İstatistiklere göre, yolcuların önemli bir kısmı bu uçuşu Avrupa’nın farklı şehirlerine devam eden seyahatleri için bir imkan olarak kullanıyor.

Tahriz Uluslararası Havalimanı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hadi Necati, AZAL Havayolları’nın Bakü seferinin Tahriz Havalimanı’na iniş yaptığını açıkladı.

Necati ayrıca, bu seferlerin her hafta Pazar ve Çarşamba günleri Tahriz Havalimanı’ndan gerçekleştirileceğini belirtti.

Su takı töreni nedir?

Havacılıkta “su takı töreni”, genellikle bir uçağın ilk uçuşunu ya da ilk defa belirli bir havalimanına inişini kutlamak için yapılan geleneksel bir törendir.

Bu törende, itfaiye araçları, uçak pistine yanaşan uçağın üzerinden su püskürterek adeta bir su kemeri oluşturur. Uçak bu kemerin altından geçerek yoluna devam eder.

Bu törende kullanılan su takı töreni, uçağın hizmete girmesi, filoya katılması ya da özel bir hat için yapılan ilk uçuş gibi önemli havacılık olaylarını kutlamak ve onurlandırmak amacıyla yapılır.

Aynı zamanda, bir pilotun emekliliği gibi özel durumlarda da benzer bir seremoni düzenlenebilir.

Havacılık sektöründe su takı töreni, genellikle büyük bir onur ve kutlama ifadesi olarak kabul edilir.Bir gelenek haline gelen bu selamlama gösterisi yaklaşık iki dakika sürer. İngilizce'de ise 'Water Salute' olarak adlandırılır.