İran: Nükleer tesislerimize saldırıyla BM Şartı ihlal edildi

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İrevani, Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Mücadele Günü dolayısıyla BM Genel Kurul'unda düzenlenen oturumda konuştu.

İrevani, ''Nükleer denemelerin oluşturduğu tehditler sadece kasıtlı patlamalarla sınırlı değil; Nükleer tesislere karşı güç kullanımı da aynı derecede ciddi riskler taşıyor’’ dedi.

İrevani, ''Siyonist rejim ve ABD'nin son dönemde İran'ın nükleer tesislerine yönelik pervasızca saldırıları bu acil endişeyi gözler önüne seriyor’’ ifadesini kullandı.

ABD ve Siyonist İsrail'i, İran’ın nükleer tesislerini kasten hedef almakla suçlayan İrevani, bu eylemlerin, Birleşmiş Milletler Şartı’nın temel ilkelerinin açık bir ihlali olduğunu belirtti.

İranlı diplomat, ''Uluslararası toplum bu eylemleri kesin bir dille kınamalı, uluslararası hukuku ihlal edenlerin hesap vermesini talep etmeli ve nükleer tesisler için yasal korumaları güçlendirmelidir’’ diye konuştu.