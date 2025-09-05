İran ve UAEA Viyana'da toplanacak

İran'ın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Rıza Necefi, ''İran heyeti bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) yetkilileriyle bir araya gelecek.'' dedi.

Necefi, İran ve UAEA'nın yeni işbirliği formatını görüşeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, son günlerde yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile "yeni bir işbirliği çerçevesi" için görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.

Erakçi, ''Bu görüşmeler sonuçlanana kadar İran ile Ajans arasında 'yeni bir işbirliği' kurulmayacak'' demişti.