Erakçi, Doha ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Doha’da eş-Şark gazetesine verdiği röportajda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşmesine değinerek, “Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın sözlü mesajını Katar Emiri’ne ilettim. Görüşme son derece önemli ve etkileyiciydi” dedi.

Bakan Erakçi bu görüşmede, özellikle ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine saldırısından sonra İran’ın Katar’daki El-Udeid üssünü hedef almasının ardından ortaya çıkan yanlış anlamalar dâhil olmak üzere, İran ile Katar arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığini belirtti.

Erakçi, “Katar Emiri ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı olan Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yapılan görüşmeler çok verimli, ciddi ve faydalı geçti” ifadesini kullandı.

Bakan Erakçi, “Bu görüşmede birçok konuyu ele aldık, öncelikle ikili ilişkiler ve bunlarla ilgili son gelişmeleri değerlendirdik. Çok şükür iki ülke arasında hiçbir anlaşmazlık yok ve bu seyahatle ortaya çıkan yanlış anlama da tamamen giderildi” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı ayrıca bölgesel istikrarın sağlanması için yollar, özellikle de bölge ülkeleri arasında güvenliğin sağlanması, işbirliği yapılması, İsrail rejiminin bölge ülkelerine yönelik saldırganlığına karşı koyma konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirdi.

Erakçi, “İran’ın nükleer dosyası da bu görüşmede ayrıntılı biçimde ele alındı ve ben bu konudaki son gelişmeleri Katar Emiri’ne aktardım. Katar’daki dostlarımız her zaman iyi görüşlere sahip olmuşlardır ve biz her zaman bu konularda fikir alışverişinde bulunmuşuzdur. Bu görüşmede de çok değerli istişareler yapıldı” diye kaydetti.