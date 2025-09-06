İran ve Türkiye’den eğitim işbirliğinin geliştirilmesine vurgu

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Türkiye Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, İran ve Türkiye arasındaki kültürel, tarihi ve sosyal ortaklıklara vurgu yaparak iki ülkenin eğitim alanındaki işbirliklerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Eğitim tecrübelerinin paylaşılması, ortak kursların düzenlenmesi, ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi, İran Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı arasında yeni işbirliği belgelerinin imzalanması ve ortak bir eğitim işbirliği komitesinin oluşturulması görüşülen konular arasında yer aldı.

Türkiye Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu görüşmede, 12 günlük savaşta şehit olan İranlı öğrenci ve öğretmenler için İran hükümeti, halkı ve ailelerine taziye dileklerini iletti.