İran: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile toplantımız iyi geçti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Erakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın, Tahran'a yaptırımları geri getirebilme imkanına sahip "snapback mekanizmasını" devreye sokarak büyük bir hata yaptığını söyledi ve ''Onlar aslında süreci daha da zor ve karmaşık hale getirdi. Onlarla görüşmelerimiz devam ediyor ve ortak bir anlayışa varmayı umuyoruz’’ dedi.

ABD ile müzakere konusuna dair Erakçi, "Arabulucular vasıtasıyla ABD ile mesaj alışverişi devam ediyor. Amerikalılar ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde müzakerelere hazır olduklarına karar verdikleri gün, biz de görüşmelere başlamaya hazır olacağız. Müzakereler gündemden düşmedi, ancak yeni formatla yapılmalı. Yeni endişeleri ve bileşenleri fark edip bunlara göre plan yapmamız gerekiyor, bunun için çalışıyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

İran’a uygulanan zalimane yaptırımlara ilişkin Erakçi, şunları kaydetti:

''Bugün uluslararası baskılar ve kısıtlamalarla karşı karşıyayız, ama eşsiz yeteneklere de sahibiz. Bunların doğru kullanımı bizim için farklı bir gelecek yaratabilir. Yaptırımlar ekonomimizi, dış ticaretimizi ve halkımızın yaşamını etkiledi, ancak yaptırımları kıyametvari bir tablo olarak görmemeliyiz. Bu kesinlikle doğru değil. Yaptırımları uygulayanlar İran'ı felç etmeyi amaçlanıyordu ancak gerçek şu ki İran dimdik ayakta.’’

Erakçi, yaptırım meselesinin müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında dün Viyana'da düzenlenen toplantıyı değerlendiren Bakan Erakçi, ''Bildiğim kadarıyla görüşmeler iyi geçti ve ajansla yeni işbirliği modeli oluşturmak için bir anlaşmaya varmaya yaklaşıyoruz.'' diye konuştu.