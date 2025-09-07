İran ve Venezuela dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Gil Pinto, yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve ABD’nin son hamlelerinin ardından Karayipler’deki bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi bu görüşmede, ABD’nin tek taraflı ve zorba politikalarını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, gelişmekte olan bağımsız ülkelere karşı güç kullanma tehdidinin BM Şartı’nın açık ihlali ve uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, tüm sorumlu hükümetlerin mevcut kritik koşulları dikkate alarak kanunsuzluk ve güvensizliğin yayılmasını önlemesi gerektiğini vurguladı.

Erakçi ayrıca, İran’ın, ABD’nin zorbalığına karşı Venezuela halkıyla dayanışma ve desteğini ifade etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı ise, ülkesine yönelik ABD’nin artan yasa dışı tehditlerine dikkat çekerek bölgedeki mevcut durum hakkında bilgi verdi.

İran’ın BM Şartı’nın ilkeleri, ulusal egemenlik ve Venezuela’nın toprak bütünlüğüne verdiği ilkesel destekten dolayı teşekkür eden Pinto, Venezuela halkı ve hükümetinin güçlü bir iradeyle bağımsızlık, ulusal egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkını savunacağını vurguladı.

Pinto ayrıca BRICS üyeleri ve diğer Güney Amerika ülkelerinin ABD’nin düşmanca girişimlerini kararlı bir şekilde kınayacağına dair temennisini dile getirdi.