İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı, Ammar el-Hekim görüştü

Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim, Tahran’daki görüşmeleri kapsamında İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı Ayetullah Sadık Amoli Laricani ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki taraf Irak ve İran arasındaki ortak işbirliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Ayrıca bölgedeki son gelişmelerin ele alınması ve İslam ülkelerinde istikrar ile güvenliğin sağlanmasına yönelik yollar da bu görüşmede ele alınan konular arasında yer aldı.

Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim, İran’ın bölgedeki rolünün önemine dikkat çekerek, bölgesel tehditlerle mücadelede işbirliğinin sürdürülmesi ve mazlum Filistin halkının haklarını savunma yolunda İslam ülkelerinin ortak çabalarının önemini vurguladı.