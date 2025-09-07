Tuğamiral Seyyari: İran halkıyla hiçbir düşmana karşı yenilmeyeceğiz

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, 12 Günlük Savaş sırasında Siyonist rejimin başbakanının İran halkını sokaklara çıkmaya çağırdığını, fakat tek bir kişinin bile buna uymadığını, bu sayede ulusal birlik ve beraberliğin daha da güçlendiğini vurguladı.

İranlı Tuğamiral "Halkımız devrime olan bağlılığını gösterdi ve bu savaşta zafer kazanmamıza katkıda bulundu. Bu nedenle bu halkla hiçbir düşmana karşı yenilmeyiz"dedi

Düşmanların amacının halkın birliğini ve dayanışmasını bozmak olduğunu belirten Tuğamiral Seyyari, ekonomik zorluklara rağmen halkın düşmanlar karşısında dimdik durduğunu ve bu milletin bir neferi olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Düşmanların sekiz yıllık ve 12 günlük dayatmalı savaşların amacının devrimi yok etmek ve ülke bütünlüğünü ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Tuğamiral Seyyari, halkın az imkanlarla vatanı koruduğunu ve düşmanın hayallerini boşa çıkardığını kaydetti.