Velayeti ile Hekim Tahran-Bağdat ilişkilerini görüştü

İslam Devrimi Lideri’nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Tahran’ı ziyaret eden Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim ile görüştü.

Görüşmede İran ve Irak halkları arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapan Velayeti, bu ilişkilerin dini, kültürel ortaklıklar ve iyi komşuluk temelinde şekillendiğini belirterek, İran için Irak’ın bağımsızlığı, istikrarı ve ilerlemesinin her zaman özel bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Velayeti, İran’ın dini merciiyet ve Iraklı ulusal liderlerin işbirliği sayesinde bu ülkenin gelecekte daha büyük başarılara ulaşacağına inandığını kaydetti.

Velayeti ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim ise, Siyonist rejimin İran’a karşı yürüttüğü 12 günlük savaşa işaret ederek, İran’ın bu savaşta büyük bir başarı sergilediğini söyledi.

Hekim ayrıca, İran’ın yüksek kabiliyetlere sahip olduğunu gösterdiğini ve 76 yıl sonra ilk kez bir ülkenin Siyonist rejimi hedef alarak bu rejimin sahte heybetini yıktığını belirtti.

Hekim ayrıca, Siyonist rejimin davranışlarını “Büyük İsrail” teorisinin çöküşünün göstergesi olarak değerlendirerek, İran’ın bu rejime yönelik tutumlarının haklılığının herkes için açık hale geldiğini ve bölgedeki Müslüman halkların İran’ın merkezi rolünü her zamankinden daha fazla kabul ettiğini vurguladı.

İki taraf ayrıca, Siyonist rejimin girişimleri ve dış tehditler karşısında İslam ülkelerinin dayanışmasının gerekliliği üzerine görüş alışverişinde bulunarak, ikili işbirliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptılar.