Pezeşkiyan, BRICS Çevrimiçi Zirvesi’nde konuştu

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, BRICS ülkelerine yönelik tek taraflı yaptırımların küresel ekonomiye zarar verdiğini belirterek, bu baskılara karşı “ortak bir savunma mekanizması” oluşturulması çağrısında bulundu.

BRICS Çevrimiçi Zirvesi’nde konuşan Pezeşkiyan, “BRICS, üyelerini yasa dışı tek taraflı yaptırımlar karşısında destekleyecek, ekonomilerinin kesintisiz gelişimini garanti edecek ortak bir mekanizma geliştirebilir” ifadelerini kullandı.

BRICS liderleri, daha adil bir düzene geçiş gerekliliğini kaydetti

Brezilya Devlet Başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, BRICS liderleri 8 Eylül tarihinde düzenlenen olağanüstü çevirimiçi zirve kapsamında daha adil bir düzene geçilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.

Açıklamada, “Blok ülkeleri, mevcut küresel durum ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdi. Devam eden dönüşümleri yansıtabilecek ve küresel Güney'in taleplerine daha etkili bir şekilde yanıt verebilecek daha adil, dengeli ve kapsayıcı bir uluslararası düzene doğru ilerlemenin gerekliliği konusunda fikir birliğine varıldı” ifdadelerine yer verildi.

BRICS üyeleri ticarette tek taraflı önlemlere karşı koymayı görüştü

BRICS katılımcılarının ticaret alanında tek taraflı önlemlere karşı koyma düzenini de görüştüklerine dikkat çekilen açıklamada, “Toplantı ayrıca, uluslararası ticaret de dahil olmak üzere tek taraflı önlemlerin güçlendirilmesi ile ilgili risklere nasıl karşı konulacağı ve BRICS ülkeleri arasında dayanışma, koordinasyon ve ticaret mekanizmalarının nasıl genişletilebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulması için de fırsat yarattı” vurgusu yapıldı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren çevirimiçi toplantıya Çin, Rusya, Mısır, Endonezya, İran, Güney Afrika liderleri, BAE Veliaht Prensi, Hindistan Dışişleri Bakanı ve Etiyopya Dışişleri Bakan Yardımcısı katıldı.