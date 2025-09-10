Erakçi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bir diplomatik heyetin başında bulunduğu Tunus ziyaretinde bugün öğle saatlerinde Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Bakan Erakçi, görüşmede İran–Tunus ilişkilerinin gelişen seyrinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Batı Asya’daki gelişmelere dair Tunus’un ilkeli tutumunu özellikle İran’a karşı ABD ve Siyonist rejimin saldırılarının kınanması ile Filistin konusundaki yaklaşımı takdir etti. Ayrıca, ekonomik ve ticari alanlar, turizm, bölgesel ve uluslararası konularda işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise İran–Tunus ilişkilerini kardeşlik, karşılıklı anlayış, saygı ve ortak tutumlara dayalı olarak nitelendirdi ve ülkesinin, iki tarafın önem verdiği tüm alanlarda ilişkileri geliştirme kararlılığını ifade etti.

Görüşmede ayrıca Batı Asya’daki gelişmeler, özellikle Gazze’deki vahim durum, işgal altındaki Filistin’de Siyonist rejimin soykırımı ve sürekli saldırıları ile dün Katar’a yönelik terör saldırısı ele alındı. Mazlum Filistin halkına yönelik Tunus Cumhurbaşkanı’nın cesur ve kararlı tutumundan ötürü teşekkür edilirken, bölge ülkelerinin Siyonist rejimin savaş politikalarını durdurmak için işbirliği ve eşgüdüm sağlamalarının gerekliliği vurgulandı.