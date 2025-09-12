İran: Katar'ın meşru müdafaa hakkını destekliyoruz

BM Güvenlik Konseyi’nin ‘Ortadoğu’ konulu toplantısında konuşan İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İrevani, İran'ın Siyonist İsrail’in Katar’a saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, İran'ın Katar hükümetine desteğini yineledi.

İran'ın Katar'ın meşru müdafaa hakkını desteklediğini belirten İrevani, ''Siyonist rejimin Katar saldırısı, Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin açık bir ihlalidir.'' dedi.

İrevani, Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin'de sürdürdüğü soykırım, Lübnan, Suriye ve Yemen'e yönelik tekrarlanan saldırganlık ve terör eylemleri, İran'a yönelik suç niteliğindeki saldırısı ve şimdi de Katar'a yönelik askeri saldırısı, bu rejimin bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için gerçek bir tehdit oluşturduğunu göstermektedir.'' ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi Doha saldırısını kınadı

BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Katar'ın başkenti Doha'da 9 Eylül'de gerçekleştirilen saldırıyı kınarken, sorumlu olan İsrail'in adını açıklamalarında geçirmedi.

BM Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, Hamas müzakere heyetinin bulunduğu Doha'daki saldırı kınanırken, İsrail doğrudan isim verilmeksizin gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunuldu.

Sivil kayıplar nedeniyle "derin üzüntü" duyduklarını belirten Konsey üyeleri, açıklamalarında "gerginliğin azaltılmasının önemini" vurguladı. Açıklamada ayrıca Katar ile dayanışma içinde olunduğu ifade edilirken, BM Şartı ilkeleri doğrultusunda Katar'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne destek verildiği belirtildi.

Katar'ın arabuluculuk rolüne destek

Konsey üyeleri açıklamalarında, Katar'ın bölgedeki arabuluculuk çabalarında Mısır ve ABD ile birlikte "oynadığı hayati role" verdikleri desteği de hatırlattı.