Gazze'deki soykırım konusunda tarafsızlık kabul edilemez

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, işgal altındaki Filistin'de devam eden soykırım konusunda tarafsız kalmanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bekayi, "Savaş dönemlerinde tarafsız kalmak, kayıtsız kalmak anlamına gelmez; Bu doğru!

Ancak savaş ile soykırım çok farklıdır; Savaşta tarafsızlık kavramı son iki yıldır (Gazze’de) herkesin gözü önünde gerçekleşen açık soykırımla ilgisi yoktur. Gerçek hümanizm, iğrenç suçlara karşı tiksintiyi ifade etme ve faillerin hesap vermesini talep etme konusunda ahlaki cesaret gerektirir.'' dedi.