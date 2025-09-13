Devrim Lideri danışmanından Azerbaycan’daki Haham zirvesine tepki

İslam Devrimi Lideri’nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Azerbaycan’da düzenlenen Siyonist haham zirvesine tepki göstererek bu adımı “diplomatik normalları çiğneyen ve anti-İslami” olarak nitelendirdi.

Velayeti, kendi sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, bir Şii Müslüman ülkesinde böyle bir zirvenin düzenlenmesini şaşırtıcı ve üzücü bulduğunu belirterek bu haberin gerçek olmamasını temmeni ettiğini kaydetti.

Velayeti, bunun Azerbaycan hükümeti tarafından gerçekleştirilen ilk diplomatik normalları çiğneme olduğunu ve bunun tüm dünyada Şii kimliğine karşı anti-İslami bir hareket olarak görüldüğünü vurguladı.

Ayrıca, Azerbaycan halkının yaklaşık 1200 yıldır Müslüman olduğunu hatırlatan Velayeti, bu adımın halkı memnun etmeyeceğini belirtti.

Velayeti, zirvenin amacının İbrahim Anlaşması’nın genişletilmesi ve Azerbaycan’ın da buna dahil edilmesi olabileceğini ifade etti.

Mesajında ayrıca İsrail rejiminin farklı ülkelere karşı yürüttüğü faaliyetlere değinen Velayeti, Azerbaycan’ın bu rejimle olası işbirliği konusunda sorular yöneltti.

Velayeti, Azerbaycan ve Kafkas halkının inançlarına aykırı olan bu anti-İslami girişimden rahatsız olacağını ve bu mantıksız adımın sonunda Azerbaycan’a zarar vereceğini vurguladı.