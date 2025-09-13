Laricani’den İslam ülkelerine çağrı: “Ortak Operasyon Karargâhı kurun”

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, sonuçsuz konuşmalarla dolu ve uygulamaya dönmeyen İslam Konferansı toplantılarına (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki gibi) karşı uyarıda bulunarak, İslam ülkelerine “en azından” birlikte hareket edecek bir “ortak operasyon karargâhı” kurmalarını tavsiye etti.

Laricani, sosyal medya platformu X’te yayımladığı mesajda, sadece nutuklarla geçen bu tür zirvelerin aslında “İsrail rejimine yeni bir saldırı emri verilmesine eşdeğer” olabileceğini belirtti. “En azından bu rejimin deliliğine karşı bir ortak operasyon karargâhı oluşturun” diyerek, böyle bir kararın rejimin arkasındaki iradeyi endişelendireceğini ve belki de küresel barış ve Nobel ödülü sözü peşindeki efendilerini paniğe sürükleyerek İsrail’e verilen talimatları değiştirmeye zorlayacağını ileri sürdü.

Laricani mesajında ayrıca, “Aç ve mazlum Filistinliler için hiçbir şey yapmadınız; en azından kendinizin yok olmasını engelleyecek bazı kısa ve etkili kararlar alın” çağrısında bulundu.