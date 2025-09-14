İranlı Yetkili: Siyasi baskılara rağmen petrol ve petrol dışı ihracatımız iyi durumda

İran Meclisi Plan, Bütçe ve Hesaplar Komisyonu Başkanlık Divanı Üyesi Behruz Necmabadi, son siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirerek, tüm baskılara rağmen İran’ın ihracat durumunun halen olumlu olduğunu söyledi.

Yetkili "Tetik mekanizmasının devreye alınması, siyasi baskılar ve 12 günlük savaş gibi olaylara rağmen, İran'ın petrol ve petrol dışı ihracatı hala iyi seviyede seyrediyor ve bu alanda herhangi bir azalma yaşanmadı,” dedi.

Ayrıca dost ve müttefik ülkelerden gelen yatırımlar sayesinde altyapı alanında da gelişmelerin olacağını belirtti.

Tetik mekanizması hakkında ise yetkili “Bu mekanizma, mermisi olmayan bir silahtan farksız. Avrupa, nükleer anlaşmayı (JCPOA) imzalamasına rağmen hiçbir zaman taahhütlerine sadık kalmadı. Bugün 'Snapback' adı altında gündeme gelen yaptırımlar, geçmişte zaten İran’a karşı uygulanan yaptırımlardır.” diye kaydetti.

Necmabadi, Batı’nın İran’a karşı artık yeni bir tehdit unsuru kalmadığını ve mevcut baskıların sadece psikolojik savaş olduğunu vurguladı.