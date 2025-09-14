Dünyanın 100 şehrinde Gazze için açlık grevi düzenlenecek

Filistinli bir halk hareketi, Gazze’deki mazlum halkı desteklemek amacıyla dünyanın 100 şehrinde açlık grevi yapılacağını duyurdu.

Gazze’ye Destek Halk Hareketi, 16 ve 23 Eylül tarihlerinde Arap ve Arap olmayan 100 şehirde küresel bir açlık grevi düzenleneceğini açıkladı.

Bu küresel eylem, İsrail rejiminin Gazze’ye yönelik işlediği suçları ve özellikle halkı aç bırakma politikalarını protesto etmek için gerçekleştirilecek.

Filistin Ulusal Plan Hareketi Genel Sekreteri Mustafa El-Barghouti, Ramallah’ın El-Bireh kentinde düzenlenen basın toplantısında, farklı milletlerin potansiyelinin Gazze’ye destek için kullanılmasının önemini vurguladı. Ayrıca Arap ve İslam ülkeleri liderlerinin bir zirve yapacağı ve İsrail rejiminin bu ülkeler tarafından en azından boykot edilmesi ile Tel Aviv ile normalleşme sürecinin iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Barghouti, Gazze ablukasını kırmak için onlarca geminin bölgeye doğru hareket ettiğine de dikkat çekti.