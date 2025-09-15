Erdoğan bugün Katar'a gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyonist rejimin katliamcı saldırılarının son bulması ve Gazze'de yaşanan soykırımın gündeme taşınması amacıyla Katar'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı–Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.

Siyonist rejimin 9 Eylül'de Katar'daki HAMAS müzakere heyetine yönelik saldırısının ardından toplanan zirve, Türkiye'nin desteğiyle gerçekleşiyor. Zirvede saldırıların durdurulması, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması, Refah sınır kapısının açılması ve siyonist rejime karşı ortak adımların atılması ele alınacak.

Erdoğan'ın, zirvede "sessiz kalınamaz" mesajını yinelemesi ve siyonist rejime karşı ekonomik, diplomatik ve siyasi yaptırımları gündeme getirmesi bekleniyor. Ayrıca Katar ve Türkiye'nin arabuluculuk rolünün güçlendirilmesi, Gazze'nin yeniden inşası için somut adımlar atılması da görüşülecek.

Zirvede alınacak kararların, Arap ve İslam dünyasının siyonist rejim karşısındaki ortak tavrını göstermesi açısından kritik olacağı belirtiliyor.

