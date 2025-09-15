Özgür Özel davayı genel merkezden takip edecek, nöbet planı hazır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, davayı genel merkezden takip edeceği öğrenilirken, parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması halinde 21 Eylül'deki olağanüstü kurultaya kadar binada nöbet tutulacağı bildirildi.

Elips Haber'de yer alan habere göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın beşinci celsesi bugün saat 10.00'da Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Binası'nda görülecek. Karar çıkması beklenen davada, “mutlak butlan”a hükmedilmesi halinde CHP’nin mevcut yönetimi görevden uzaklaştırılabilecek.

3 bin gaz maskesi alındı

102 yıllık tarihinin en kritik günlerinden birini yaşayacak olan CHP'de gözler Ankara Adliyesi'nden gelecek karara çevrildi. CHP yönetiminin, İstanbul İl Başkanlığı'ndakine benzer olası bir polis müdahalesine karşı 3 bin gaz maskesi, limon, bisküvi ve makarna stoğu yaptığı öğrenilmişti.

'Mutlak butlan' çıkarsa nöbet başlayacak

Sözcü'de yer alan habere göre; "mutlak butlan" kararı çıkması halinde partiyi bırakmayı düşünmeyen CHP yöneticileri, yol haritasını belirledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmayları, mahkeme kararını genel merkezde bekleyecek. "Mutlak butlan" kararı çıkması durumunda parti nöbeti başlayacak. 21 Eylül’de toplanacağı ilan edilen olağanüstü kurultaya kadar da bu nöbet devam edecek. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da karar ile ilgili atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, göreve gelmesi durumunda bir süre genel merkeze gelmeyi düşünmediği, polis eşliğinde bir görüntü vermek istemediği, Genel merkeze gitmek için uygun bir zaman beklediği belirtiliyor. Partide, “Genel başkan neredeyse, genel merkez orasıdır. İster evinden, ister ofisinden yönetir” yorumları yapılıyor.

Karar sonrası "resmi genel başkan" ile "mevcut genel başkan" ikiliğinin ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: Elip Haber