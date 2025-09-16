https://tr.mehrnews.com/news/1930366/ 16 Eyl 2025 08:38 News ID 1930366 Ekonomi Ekonomi 16 Eyl 2025 08:38 İran'da TL fiyatında son durum İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 400 tümen üzerinden işlem görüyor. Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 370 tümen seviyesinde kaydedilmişti. News ID 1930366 کپی شد İlgili haberler İran'da TL kaç tümen? İran'da TL fiyatı ne durumda? İran'da TL'nin güncel fiyatı İran'da TL'nin bugünkü fiyatı Ekler Türk Lirası İran Türkiye Ekonomi
yorumunuz