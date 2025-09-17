İran ve Fransa dışişleri bakanları “snapback” mekanizmasını görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot dün akşam telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Avrupa ülkelerinin BM Güvenlik Konseyi’nde “snapback” mekanizmasını devreye sokma girişiminin hiçbir siyasi ve hukuki meşruiyeti bulunmadığını, bunun yalnızca gerilim ve krizleri artıracak bir adım olduğunu ifade etti.

İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl niteliğine vurgu yapan Erakçi, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında varılan son anlaşmayı hatırlatarak, “İran, uluslararası meselelerin, özellikle de nükleer programının çözümünde daima diplomasiyi tek yol olarak görmüş ve karşılıklı çıkarları gözeten adil ve dengeli her türlü çözüm için hazır olmuştur” dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ise gerginliklerin artışından duyduğu endişeyi dile getirerek, diyalog ortamının korunmasının önemini ve diplomasi yoluna geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Taraflar ayrıca, ikili ilişkiler bağlamında konsolosluk meselelerini ele alarak, temasların ve karşılıklı istişarelerin sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladılar.