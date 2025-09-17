Türk güçleri Afrin'den çekildi

Türk güçlerinin, Afrin kentindeki istihbarat, valilik, özel kuvvetler, jandarma, terörle mücadele ve polis güçlerinin kent merkezi ve ilçelerden tamamen çekildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ezher Afrin ve Faysal Kadur gibi okulların da boşaltıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Afrin'deki üslerinin tamamen boşaltıldığı ve asıl sahiplerine teslim edileceği ifade edildi.

Özel Ezher Afrin okulunun ise sahibi Adnan Rahim'e teslim edileceği belirtildi.

Kent dışındaki askeri üslere ilişkin ise sadece 4 köyde 3-4 üssün kaldığı açıklandı.

Bu üslerin de Colani rejimi ile Ankara arasında savunma konusunda varılan anlaşma temelinde hazırlanan "yeniden konuşlandırma planı" çerçevesinde boşaltılacağı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) bünyesindeki silahlı gruplar, 20 Ocak 2018’de “Zeytin Dalı Harekâtı” adıyla Demokratik Suriye Güçleri’nin kontrolündeki Afrin’e yönelik geniş çaplı bir harekat başlatmıştı.

18 Mart 2018’de Afrin, TSK ve güdümündeki SMO’ya bağlı grupların kontrolüne geçmişti.