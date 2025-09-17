Direnişçiler mücadeleden vazgeçmeyecek

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, işgalci İsrail ordusunun Lübnan'da gerçekleştirdiği çağrı cihazı saldırısı yıl dönümü dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Naim Kasım, çağrı cihazı ve telsiz saldırılarında yaralanan direnişçilere hitaben şunları konuştu:

''Düşman gücünüzü etkisiz hale getirmek ve sizi savaş alanından uzaklaştırmak istiyordu, ancak siz daha fazla güçle savaş alanına girdiniz.

İnşallah iyileşeceksiniz, bu her şeyden daha önemli. Bir sınavdan zaferle çıktınız.''

Direnişçilerin mücadeleden vazgeçmeyeceğini belirten Naim Kasım, ''İsrail işgalci, zalim, suçlu ve saldırgan olduğu için yok edilecektir. Direnişçiler topraklarının işgalden kurtuluşu için mücadele edecek. Bu, ümmet için ebedi bir kazançtır.’’ ifadesini kullandı.