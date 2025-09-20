İranlı büyükelçi: Avrupa diplomasi alanını kaybediyor

İran’ın İspanya Büyükelçisi Reza Zabib, Avrupa’nın “snapback” mekanizmasını aktive etme girişimleri ve İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını uzatmaya yönelik önerilen tasarının BM Güvenlik Konseyi’nde reddedilmesine ilişkin sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

Zabib, Avrupa’nın zayıf dış politikasının en büyük başarısı olarak nitelendirilen Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP/JCPOA) İran ile birlikte elde edildiğini vurguladı. Ancak “snapback” mekanizmasının devreye girmesiyle Avrupa’nın diplomasi alanındaki hareket kabiliyetini ve İran ile işbirliği şansını kaybedeceğini ifade etti.

Büyükelçi, bu durumun Avrupa için bir kayıp, diğer taraflar için ise kazanç olacağını belirterek, “Tarih bunu kaydedecek ve İranlılar bu adaletsizliği unutmayacak” dedi.

