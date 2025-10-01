Muhacirani: İran’ın New York’ta üç Avrupa ülkesi ile görüşme talebi reddedildi

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, New York’ta düzenlenen uluslararası görüşmelerde İran’ın üç Avrupa ülkesi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Witkoff’un katılımıyla toplantı yapma talebinin karşı tarafça kabul edilmediğini açıkladı.

Muhacirani düzenlenen hükümet toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı’nın New York ziyaretine ilişkin raporu değerlendirdiklerini belirtti.

Diplomatik kaynaklara göre, öncelikli gündem maddesi olarak İran’ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokları ile “snapback” mekanizmasının kaldırılması ya da ertelenmesi tartışıldı. İran, snapback yaptırımlarının tamamen kaldırılmasını talep ederken, karşı taraf önce yaklaşık 6 aylık bir erteleme önerdi. İran Dışişleri Bakanı ise bunun müzakere anlamına gelmediğini belirtti.

Muhacirani, “Ulusal çıkarlarımız doğrultusunda, İran en son olarak 45 günlük bir erteleme teklif etti ancak Siyonist lobilerin baskıları nedeniyle bu teklif kabul edilmedi” dedi.

Hükümet sözcüsü, halkın diplomasiye dair gerçekleri bilmesi gerektiğini vurgulayarak, İran’ın snapback yaptırımlarının kaldırılması ya da ertelenmesi için tüm diplomatik imkanlarını seferber ettiğini söyledi. Muhacirani “Siyonist lobilerin ABD ve Avrupa’daki karar süreçlerine olan etkisi açıktır. Avrupa ülkeleri ilk başta esnek yaklaşıyor görünse de sonrasında tutumlarını değiştirmiş ve yaptırımların yeniden uygulanmasına zemin hazırlanmıştır” diye konuştu.