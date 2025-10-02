İran'da TL fiyatı ne durumda?

İran serbest döviz piyasasında bugün Türk Lirası’nın yeni kuru açıklandı.
Bugün 1 Türk Lirası, 2 bin 770 tümen seviyesinden işlem gördü.
TL dün piyasa işlemlerinde 2 bin 800 tümen seviyesine kadar yükselmişti.
