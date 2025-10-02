  1. Ekonomi
2 Eki 2025 10:49

İran'da TL fiyatı ne durumda?

İran'da TL fiyatı ne durumda?

İran serbest döviz piyasasında bugün Türk Lirası’nın yeni kuru açıklandı.

İran serbest döviz piyasasında bugün Türk Lirası'nın yeni kuru açıklandı.

Bugün 1 Türk Lirası, 2 bin 770 tümen seviyesinden işlem gördü.

TL dün piyasa işlemlerinde 2 bin 800 tümen seviyesine kadar yükselmişti.

