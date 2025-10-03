MOSSAD'a çalışan Türk ajanla ilgili yeni detaylar!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği operasyonla yakalanan İsrail gizli servisi MOSSAD'a çalışan Serkan Çiçek'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

MİT, yürüttüğü çalışmalar sonucu yüklü miktardaki borçları nedeniyle Muhammet Fatih Çiçek olan ismini Serkan Çiçek olarak değiştiren ve "Pandora Dedektifliği" adıyla faaliyet gösteren MOSSAD casusu ile ilgili önemli tespitler yaptı.

4 bin doları kripto ödeme yöntemi ile aldı

MİT belgelerine göre, Çiçek'in uluslararası bağlantılı bir casusluk teklifine muhatap olduğu, söz konusu teklifin İsrail kaynaklı olduğu ve kendisine kripto para ile ödeme yapıldığı tespit edildi. Edinilen bilgilere göre Çiçek, 2020'den itibaren dedektiflik faaliyetleri yürütürken tutuklu bulunan Musa Kuş ve avukat Tuğrulhan Dip ile ilişkide bulundu. Bunun sonucunda MOSSAD mensubu olduğu değerlendirilen bir şahıs, kendisini yurt dışından hukuk bürosu personeli olarak tanıtarak Çiçek ile temasa geçti. İddiaya göre bu kişi, Başakşehir'de yaşayan İsrail politikalarına muhalif bir Filistinli aktivistin takip edilmesini talep ederek, Keleş'e 1 Ağustos'ta 4 bin dolar tutarında kripto ödeme gerçekleştirdi. Çiçek, hedef şahsı bularak istenen bilgileri toplayamazken, site içinde "kiralık daire bakma" bahanesiyle keşif yaptığı ancak istenen detayları temin edemeyince irtibatın kesildiği öğrenildi. MİT'in soruşturmasıyla Çiçek'in geçmiş ticari kaydı, isim değişikliği ve MOSSAD bağlantısı iddiaları mercek altına alınarak tespit edildi.

Olayın ardından Başakşehir'deki ilgili site önünde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polis ekiplerinin uzun namlulu silahlarla güvenlik tedbiri aldığı, site çevresinde geniş güvenlik şeridi oluşturulduğu belirtildi. Site içerisinde bazı Hamas yöneticilerinin konakladığı da iddia edildi. Polis ve MİT ekipleri olayla bağlantılı tüm iddiaları titizlikle araştırıyor.

Serkan Çiçek'in yapacağı araştırma öncesinde site etrafında gezerken ve bir emlakçının kapısındaki görüntüleri ise MİT tarafından yayınlandı. Aynı alan ve site çevresi dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde şüphelinin yürüdüğü alanlar, keşif için gittiği emlakçı ve MİT'in daha önce yayımladığı fotoğraflarda yer alan noktaların birbiriyle örtüştüğü görüldü.

İHA