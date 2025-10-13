Çin'den ''Gazze'' açıklaması: Filistin halkının iradesine saygı gösterilmeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlenen olağan basın toplantısında bir gazetecinin sorusu üzerine Gazze’deki son gelişmeleri değerlendirdi. Lin, barışın yeniden tesisi ve insani krizin hafifletilmesine katkı sağlayan tüm çabaları olumlu karşıladıklarını ve desteklediklerini vurguladı.

Sözcü, “Şu an için en büyük öncelik, Gazze’de kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesin bir an önce sağlanması, insani krizin etkin biçimde sona erdirilmesi ve bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesidir.” dedi.

Gazze Şeridi’nin savaş sonrası yönetimine ilişkin olarak Lin, “Gazze’nin Filistinliler tarafından yönetilmesi ilkesine bağlı kalınmalı. Gazze’nin geleceğine dair her türlü düzenleme, Filistin halkının iradesine saygı göstermeli ve iki devletli çözüm vizyonuyla uyumlu olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Lin Jian, Filistin meselesine kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını teşvik etmek amacıyla, Çin’in, her zaman olduğu gibi sorumlu bir büyük ülke rolünü üstlenerek uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.