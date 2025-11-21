İran: Olası saldırıya karşı daha hazırlıklıyız

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, The Economist gazetesine verdiği röportajda Tahran'ın dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erakçi, ABD ile olası müzakere hakkında, “İran olarak anlaşmadan yanayız, ancak adil ve dengeli bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Sorun şu ki, mevcut ABD yönetimi, bir anlaşmadan bahsederken aslında kendi taleplerini dikte etmek istiyor. Biz bunu önceki müzakere sürecinde gördük.

İki ay önce New York'ta da bize dikte edilmesine değil, müzakereye hazırdık. Bir anlaşmaya varmaya hazırız, ancak tek taraflı bir anlaşmaya değil, adil ve dengeli bir anlaşma istiyoruz.” dedi.

The Economist muhabirinin "İsrail'in bir sonraki olası saldırısına ne kadar hazırlıklısınız?" sorusuna Erakçi, "Önceki savaşa göre daha hazırlıklıyız." yanıtını verdi.

Erakçi, "Füzelerimiz nicelik ve nitelik açısından daha iyi durumda. 12 günlük savaşta çok şey öğrendik. Zayıf ve güçlü yanlarımızı ve aynı zamanda İsraillilerin zayıf yanlarını da fark ettik; bunların hepsi üzerinde çalıştık ve tamamen hazırız." ifadesini kullandı.

Bakan Erakçi, "Önceki savaştan daha hazırlıklıyız. Ancak bu, savaş istediğimiz anlamına gelmiyor. Bildiğiniz gibi, savaşı önlemenin en iyi yolu ona hazırlıklı olmaktır” diye konuştu.

