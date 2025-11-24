İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda 4 Hizbullah mensubunun şehit olduğu doğrulandı

El-Menar’a göre, Hizbullah, Siyonist rejimin Beyrut’un banliyölerine düzenlediği saldırıda şehit Heysem Tabatabaei’nin yanı sıra dört kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hizbullah yaptığı açıklamada, 1979 yılında Beyrut’un Başura köyünde doğan Kasım Hüseyin Bercevi’nin de şehit olduğunu bildirdi. Bu Hizbullah üyesi, Siyonist rejimin Beyrut’un güney banliyölerindeki Haret Harik bölgesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Ayrıca, Bekaa bölgesindeki Şamstar köyü sakini Mustafa Asad Berro’nun da saldırıda şehit olduğu açıklandı. Hizbullah, bir diğer üyesi Rıfat Ahmed Hüseyin’in de aynı saldırıda şehit olduğunu duyurdu.

Güney Lübnan’ın Aytun köyü ve Haris köyü sakinlerinden İbrahim Ali Hüseyin’in de Beyrut’un banliyölerindeki Haret Harik bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olduğu belirtildi.

Bu gelişme, Hizbullah’ın daha önce Haytam Tabatabaei’nin şehit olduğunu duyurmasının ardından gerçekleşti.