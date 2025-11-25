Laricani: İran-Pakistan işbirliği bölge barışına katkı sağlayacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Pakistanlı yetkililerle ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere bugün sabahın erken saatlerinde İslamabad’a gitti.

Laricani, İslamabad’a varışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Pakistan’ın bölgenin önemli ülkelerinden biri olduğunu belirterek, bölgenin güvenlik koşulları üzerinde etkili olma bakımından ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Laricani açıklamasına, “İran’ın doğu komşusu, kültürel açıdan da etkili bir role sahiptir ve iki ülke arasındaki ilişkiler eskiden beri derin ve tarihi ilişkilerdir” ifadesini de ekledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, “Bugün bölgenin değişen koşullarında, İran ve Pakistan’ın çeşitli alanlardaki işbirliği, bölgenin huzur ve barışına katkı sağlayabilir”dedi.

Laricani, Pakistan ziyareti boyunca yapılacak görüşmelerde bu önemli konuların ele alınacağına dair umutlu olduğunu ifade etti.