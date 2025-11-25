Dışişleri Bakanı Erakçi, Fransa yolcusu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Hollanda’da düzenlenen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün yıllık toplantısına katılmasının ardından, Fransız mevkidaşının daveti üzerine Paris’e gideceğini belirtti.

Bekayi, bu ziyarette ikili konular, özellikle İranlı vatandaş Mehdiye Esfandiyari’nin durumu, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın diğer ülkelerle ilişkilerinde karşılıklı saygı ilkesine dayanan tutumuna atıfta bulunarak, İran'ın tutum ve taleplerini açıkça ifade etmek için her fırsatın değerlendirileceğini vurguladı.

Bekayi, bu çerçevede, Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan’daki sürekli saldırıları, nükleer mesele ve diğer önemli uluslararası konuların da Fransız tarafıyla yapılacak görüşmelerde açıkça ortaya konacağını ifade etti.