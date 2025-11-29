  1. Ekonomi
Rusya, İran ve Azerbaycan'dan Kuzey-Güney Koridoru'nda Üçlü İş Birliği

BDT zirvesi kapsamında İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu demiryolları üst düzey yöneticileri arasında uzun vadeli ve yararlı işbirliğinin geliştirilmesini öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ulaştırma Konseyi'nin 83. oturumu, 15 üye ülkeden üst düzey yöneticilerin katılımıyla Bakü'de gerçekleştirildi. Oturumda, İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu demiryollarının yöneticileri, uzun vadeli ve faydalı bir iş birliği amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı.

Bu mutabakat, Kuzey-Güney Uluslararası Koridoru'nun batı güzergahında mal taşımacılığı için sabit fiyatlandırma, ülke genelinde rekabetçi fiyatlar belirleme ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi gibi önemli konuları kapsamaktadır.

Üç ülke, bu mutabakat zaptıyla sürdürülebilir ve faydalı ikili ve çok taraflı iş birliğine olan bağlılıklarını vurgulayarak, Kuzey-Güney Koridoru'nun batı güzergahını aktif bir bölgesel koridora dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti

