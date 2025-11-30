Suudi Arabistanlı yetkiliden Tahran'a önemli ziyaret

İran Dışişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Suud bin Muhammed El-Sati’nin Tahran’ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Bu ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik istişarelerin devamı niteliğinde olup, ikili ilişkilerin yanı sıra işgal altındaki Filistin, Lübnan ve Suriye’deki durum gibi bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmayı amaçlamaktadır.

Ziyaretin programında Dışişleri Bakanı ile bir görüşme de yer alacaktır.