Mısır: İran-ABD görüşmelerini yeniden başlatmak için çalışıyoruz

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, “Al-sharq” gazetesine verdiği demeçte, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Abdulati, "Mısır, İran, İsrail ve ABD ile istişarelerde bulunarak Lübnan'da yeni çatışmaların çıkmasını önlemeye çalışıyor." dedi.

İran-ABD görüşmelerini yeniden başlatmak için çalıştıklarını anlatan Abdulati, şunları kaydetti:

"Bu çabalar İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında Kahire Anlaşması'nın imzalanmasına yol açtı. Bu anlaşma kapsamında, Ajans, İsrail ve ABD tarafından saldırıya uğramamış İran nükleer tesislerine ziyaretlerini yeniden başlattı. Bölgenin yeni bir bölgesel savaşın etkisinden korunması konusunda ısrarcıyız.

Son günlerde İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ile görüştüm.

Daha önce de Almanya'daydım ve gerginliği azaltmak, İran ile ABD arasında doğrudan müzakereleri yeniden başlatmak ve bölgeyi artan gerginliğin tehlikelerinden uzak tutacak şekilde İran nükleer sorununa barışçıl bir siyasi çözüm bulmak için Batı tarafıyla sürekli temas halindeyim."

Siyonist Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sözde "Büyük İsrail" açıklamalarını değerlendiren Abdulati, "Büyük İsrail denilen şey, gerçek dünyada gerçekleşmeyecek bir hayal ve kaotik bir rüyadan ibarettir ve Arap ülkeleri topraklarını savunabilecek kapasitededir” ifadesini kullandı.