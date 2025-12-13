Uluslararası İstikrar Gücü'nün önümüzdeki ay Gazze'ye konuşlandırılması planlanıyor

ABD'li yetkililer, Gazze Şeridi'nde ABD'nin barış planı çerçevesinde kurulacak çok uluslu Uluslararası İstikrar Gücü'nün önümüzdeki yılın başlarında bölgeye konuşlandırılmasının planlandığını açıkladı.

ABD'nin barış planı çerçevesinde kurulacak çok uluslu Uluslararası İstikrar Gücü'nün önümüzdeki yılın başlarında Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması planlanıyor. Adı açıklanmayan iki ABD'li yetkili, Birleşmiş Milletler (BM) yetkisiyle görev yapacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) gelecek ay gibi erken bir tarihte Gazze Şeridi'ne konuşlandırılabileceğini açıkladı.

ABD'li yetkililer, çok uluslu gücün Hamas'la savaşmayacağını belirtti. Çok sayıda ülkenin ISF'ye katkı sağlamak istediğini ifade eden yetkililer, ABD'nin halihazırda uluslararası gücün büyüklüğü, yapısı, konuşlanacağı yerler, eğitimi ve angajman kuralları üzerinde çalıştığını söyledi. Yetkililer, ISF'in başına ABD'li bir generalin getirilmesinin değerlendirildiğini fakat henüz bu konuda bir karar alınmadığını açıkladı.

Endonezya hükümeti, Gazze'de görev yapmak üzere 20 bin kadar asker konuşlandırmaya hazır olduklarını açıkladı. Endonezya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rico Sirait, "Bu konu halen planlama ve hazırlık aşamasında. Şu anda konuşlandırılacak kuvvetlerin örgütsel yapısını hazırlıyoruz" dedi.

ABD'li yetkililer, İsrail'in halen Gazze'nin yüzde 53'ünü kontrol ettiğini, bölgede yaşayan yaklaşık 2 milyon kişinin neredeyse tamamının ise Gazze'nin Hamas kontrolündeki kalan kısmında yaşadığını ifade etti.

Trump'ın barış planına göre Uluslararası İstikrar Gücü (ISF), Gazze'de İsrail'in kontrolündeki alana konuşlandırılacak. Plan çerçevesinde ISF kontrolü ve istikrarı tesis ettikçe İsrail birlikleri, anlaşma şartlarının karşılanmasına bağlı olarak kademeli bir şekilde geri çekilmeye başlayacak.

BM Güvenlik Konseyi, 17 Kasım'da kabul ettiği bir karar tasarısı ile ISF'nin kurulması için yetki vermişti. Bu çerçevede yeni eğitilmiş ve güvenlik kontrollerinden geçirilmiş Filistinli polislerle birlikte çalışacak çok uluslu gücün, "Gazze Şeridi'ni askerden arındırma, askeri, terör ve saldırı amaçlı altyapıyı imha etme ve yeniden inşasını önleme ve devlet harici tüm silahlı gruplara ait silahların kalıcı olarak devre dışı bırakılmasını sağlamak" yoluyla güvenliği tesis etmesi öngörülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada ISF'nin kurulması ve Gazze'nin yeniden inşasında önemli rol alacak Barış Kurulu'nda görev alacak dünya liderlerine ilişkin duyurunun önümüzdeki yılın başlarında yapılacağını söylemişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, dün İsrail basınına yaptığı açıklamada, ISF'nin Gazze'yi güç kullanımı dahil olmak üzere gerekli görülen her metoda başvurarak silahlardan arındırma yetkisine sahip olacağını söylemişti. ISF'nin angajman kurallarına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Waltz, "Bu elbette her ülkeyle yapılacak bir görüşme konusu olacak" demişti.

Hamas ise silah bırakma meselesine ilişkin olarak ABD, Mısır ve Katar'dan ara bulucuların kendileriyle resmi bir görüşme gerçekleştirmediğini ve örgütün tutumunun Filistin devleti kurulmadan silahsızlanma olamayacağı şeklinde olmaya devam ettiğini ifade etmişti.