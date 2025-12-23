  1. Dünya
23 Ara 2025 14:10

Siyonist rejim ordusunun Kuneytra kırsalındaki ihlalleri sürüyor

Suriye’nin El-İhbariye televizyonu, Kuneytra ilinin kuzey kırsalı üzerinde işgalci Siyonist rejim ordusunun helikopterlerinin uçuşu sırasında bölgede patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Sputnik’e göre, Siyonist rejim güçleri Suriye’nin güneyindeki Kuneytra kırsalında ihlallerine devam ediyor.

Suriyeli kaynaklar, yedi askeri araçtan oluşan İsrail birliklerinin Sayda köyüne girdiğini ve El-Mukarriz bölgesinde devriye gezdiğini açıkladı.

Ayrıca Siyonist rejim askerlerinin El-Hanutf, El-Mukarriz ve Sayda köylerinde dolaştığı ve Kuneytra ilinde bulunan Tel Ebu Gisar yönüne ilerlediği belirtildi.

Bundan birkaç saat önce de İsrail askerlerinin Kuneytra kırsalındaki Es-Samadaniyye, Bi’r Acem ve Burayka köylerine girdiği bildirildi.

Suriyeli kaynaklar ayrıca İsrail askerlerinin Dera kırsalında, Ma‘riye ile Abidin köyleri arasındaki bölgede devriye gezdiğini aktardı.

Öte yandan Suriye El-İhbariye televizyonu, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinin kuzey kırsalı üzerinde işgalci ordunun helikopterlerinin uçuşu sırasında patlama seslerinin duyulduğunu yeniden duyurdu.

