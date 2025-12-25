  1. Dünya
25 Ara 2025 11:36

Afganistan’ın eski polis yetkilisi Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti

Önceki Afganistan yönetimi döneminde Baglan ve Tahar vilayetlerinde polis komutanı olarak görev yapan İkrameddin Sari, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Önceki Afganistan yönetimi döneminde Baglan ve Tahar vilayetlerinde polis komutanı olarak görev yapan İkrameddin Sari, Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Haber kaynakları, İraf News’a yaptıkları açıklamada, kimliği belirsiz silahlı kişilerin dün Tahran’ın bir bölgesinde Sari ve beraberindekileri taşıyan araca ateş açtığını doğruladı.

Saldırı sonucunda Sari’nin yanındaki kişilerden biri olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Sari hastaneye kaldırıldı; ancak birkaç saat sonra yaşamını yitirdi.

Sari, Taliban’ın 2021 yılında iktidara gelmesinin ardından İran’a göç etmişti.

