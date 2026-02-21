İran, İsrail’in Lübnan’a Yönelik Saldırılarını Kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail’in dün ve gece saatlerinde Lübnan’a düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Bekayi, Bikaa bölgesi ile Sayda kentindeki Filistinli mülteci kampı Ayn el‑Hilve’yi hedef alan saldırılarda 40’tan fazla Lübnanlı ve Filistinli sivilin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail’in Lübnan’ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal etmeye devam ettiğini, ayrıca Kasım 2024’te varılan ateşkes anlaşmasını sistematik biçimde çiğnediğini vurguladı.

Bekayi, ateşkesin garantörleri olan ABD ve Fransa’nın, İsrail rejiminin işlediği suçlarda doğrudan sorumluluğu bulunduğunu ifade ederek, Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi’ni yasal sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı. Açıklamada, İsrail’in askeri saldırılarının derhal durdurulması için acil ve etkili adımlar atılması gerektiği vurgulandı.