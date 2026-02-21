İran, AB ülkelerinin deniz ve hava kuvvetleri “terör örgütü” ilan etti

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu (SEPAH) terör örgütü ilan etmesine karşılık olarak, AB ülkelerinin deniz ve hava kuvvetlerini terör örgütü olarak tanıdığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 19 Şubat 2026 tarihinde AB üyesi devletlerin aldığı kararın, Birleşmiş Milletler Şartı’nın temel ilkeleri ve uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğu vurgulandı. Açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin resmî ve yasal bir unsuru olduğu hatırlatıldı.

İran, bu nedenle “misilleme (karşılıklılık)” ilkesi doğrultusunda harekete geçileceğini bildirdi.