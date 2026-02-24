İranlı üst düzey diplomat: Hızlı bir anlaşma için hazırız

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turu, 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Siyasi İşler Sorumlusu Mecid Taht Revançi, ABD kamu radyosu NPR’a verdiği röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi.

Perşembe günü Cenevre’de gerçekleştirilecek İran–ABD dolaylı görüşmelerinin üçüncü turu öncesinde açıklamada bulunan Taht Revançi, Tahran’ın anlaşmaya varmak için “iyi niyetle” sürece girdiğini belirtti.

Taht Revançi, "En kısa zamanda bir anlaşmaya varmaya hazırız. Bunun gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Cenevre'deki müzakere odasına tam bir dürüstlük ve iyi niyetle gireceğiz ve Amerikalıların iyi niyet ve olumlu yaklaşımla masaya oturmasını umuyoruz. Her tarafta siyasi irade varsa, mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerine değinen Taht Revançi, herhangi bir askeri saldırının “önü alınamayacak bir savaş” doğuracağı uyarısında bulundu.

“Bir savaş başlatmak kolay olabilir; ancak ona son vermek mümkün değildir. Bu nedenle, olası bir saldırı sadece bir kumardır,” diyen Taht Revançi, İran’ın her türlü saldırıya yanıt vereceğini vurguladı.

Taht Revançi, İran’ın çatışmadan yana olmadığını, ancak ulusal egemenlik ve güvenliğin korunması söz konusu olduğunda “tereddüt göstermeyeceğini” vurguladı.